台中市51歲劉姓男子，不滿A女分手後斷絕聯絡，透過追蹤器掌握其出現在狗園，竟持電擊棒電擊其胸部，趁載A女返回住處時，恐嚇「別讓我不高興，我有刀」、「我會先殺妳再自殺」，對A女強制性交得逞，一審法官認劉男犯攜帶兇器強制性交等5罪，判有期徒刑10年4月，二審根據事證，無法積極認明劉男對A女強制性交時，有持水果刀或電擊棒等兇器，改判5年7月徒刑。

檢方起訴指出，劉姓男子曾在2023年6月初至7月底，與A女同居在台中市，雙方分手後，A女即斷絕聯繫，引發劉男不滿，遂在A女座車放置Smart Tag追蹤器，去年8月12日中午12時許，劉男發現A女前往台中市北屯區東山路1處狗園，竟持持電擊棒進入表明復合之意，因A女不從，劉男竟持電擊棒電擊A女胸腹部、徒手勒住A女頸部、將A女壓制在地，經A女不斷求饒，劉男才罷手。

劉男接著駕駛A女座車，要求其坐在副駕座，抵達A女住所後，見A女在房間內更衣，出言恫嚇稱「我身上有刀，你好好配合」、「我會先殺你再自殺」等語，令A女心生畏懼與以性侵得逞。

劉男在一審審訊時，坦承對A女強制性交，但否認當下有攜帶任何兇器，電擊棒在狗園時已丟棄，法官認劉男否認有攜帶兇器犯強制性交犯行，且未與A女達成和解或彌補其所受損害等犯後態度；參以劉男曾犯重傷害未遂罪，以犯竊錄他人非公開活動、傷害、攜帶兇器強制性交、竊盜、重傷害，有期徒刑部分判10年4月。

不過全案進入二審，法官認為，依據卷內相關證據，應無法積極證明劉男有持水果刀或電擊棒之兇器，對A女強制性交，且於事後與A女達成和解，賠償A女所受損害，就劉男犯強制性交量處有期徒刑3年2月，重傷害未遂處2年10月有期徒刑，應執行有期徒刑5年7月，拘役部分應執行拘役60日；除竊錄他人非公開活動及竊盜罪部分確定，其餘仍可上訴。