14歲少女與認識一天的男網友見面，豈料對方竟是狼，少女因此慘遭對方性侵！少女事後報案，警方獲報後逮捕涉案男網友，調查發現他有3項刑事和毒品案前科。

據《中國報》報導，馬來西亞八打靈再也警區主任沙魯尼佔助理總監指出，14歲少女與嫌犯（23歲，無業）是於本月1日在Telegram應用程序上結識，之後2人即約定第二天（2日）見面。

警方表示，雙方見面時，嫌犯便將少女載到格拉那再也的柏特拉達邁花園（Taman Putra Damai）1間住家，強暴了少女。少女於案發當天向警方報案；警方立即展開調查，於昨（4日）確認嫌犯身份並逮捕他調查。

警方發現，嫌犯擁有1件刑事和2項毒品案前科。目前已將嫌犯扣押7天至本月10日；此案目前援引馬來西亞刑事法典376條文（強姦）調查。

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