美國聯準會（Fed）一如市場預期按兵不動，維持利率不變。Fed主席鮑爾還明確表示，下一次的貨幣政策行動不太可能是升息。會議聲明與鮑爾發言都讓市場鬆了一口氣，激勵周四（2日）美股3大指數開高走高，道瓊工業指數早盤一度大漲逾200點。

截至台北時間2日晚間10點40分，道瓊工業指數上漲93.69點（或0.25%），暫報37996.98點；那斯達克指數上漲62.21點（或0.40%），暫報15667.69點；標普500指數上漲6.56點（或0.13%），暫報5024.96點；費城半導體指數上漲35.06點（或0.78%），暫報4542.74點。

5大科技巨頭僅臉書母公司Meta小跌0.78%，蘋果漲1.27%，谷歌母公司Alphabet漲0.84%，微軟小漲0.11%，亞馬遜漲1.32%。半導體類股方面，輝達漲1.63%，超微小跌0.06%，台積電ADR跌0.53%，聯電ADR大漲2.05%。

聯博集團成熟市場經濟研究總監Eric Winograd表示，Fed主席鮑爾的發言，「應該能安撫金融市場情緒」，而對於Fed的口頭禪「在更長的時間維持更高的利率」，由於如今市場已經過了「更高」的部分，目前要關注的就是「更長」會持續到何時。不過在多數交易員看來，這個問題的答案仍不確定。