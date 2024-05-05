奧斯卡提名男星萊恩葛斯林是近年最受矚目的男演員之一，他於2016年主演的作品《樂來越愛你》成為影壇經典，該片還幫女主角艾瑪史東拿下影后。沒想到，近日萊恩上節目卻自曝「很想重拍《樂來越愛你》。」

萊恩解釋，他不知道他在電影中跳舞的戲碼會被當成電影海報，而他在跳舞時執意與女主角艾瑪做出不一樣的動作，最終導致海報上2個人的手勢不一樣，這是他一大遺憾。電影公司在聽聞該消息後遂立即幫他改了一版海報，希望可以幫男神圓夢。

《樂來越愛你》的官方粉絲專頁幫萊恩調整過手勢，希望可以幫男神圓夢。（摘自X@LaLaLand）
《樂來越愛你》的官方粉絲專頁幫萊恩調整過手勢，希望可以幫男神圓夢。（摘自X@LaLaLand）
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