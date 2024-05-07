民進黨前祕書長洪耀福。（中時資料照）

今（7）日有消息傳出，總統蔡英文可能會在520卸任前特赦涉貪的前總統陳水扁，引發外界熱議。其實，回顧蔡英文上任以來，就不時傳出特赦陳水扁消息，其中在2017年民進黨全代會上，赦扁連署率更高達86%，但時任民進黨秘書長的洪耀福傳出策劃「集體尿遁」，導致提案不了了之。

根據《鏡週刊》今報導，蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡根據總統職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。總統府發言人林聿禪則回應，仍是希望確保陳前總統獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理；法務部說，特赦是總統權力，目前並未接獲相關公文。

根據《時報周刊》報導，2017年民進黨全代會開會前夕，特赦陳水扁的連署率高達86%，但到了開會當天，原先有半數黨代表在場，但休息時間過後、準備處理包括赦扁案在內的案件時，現場人數竟剩下136人，導致會議因低於法定出席人數而結束，引起不少人不滿，事後傳出，這起黨代表「集體尿遁」事件，是由洪耀福策動。

而針對相關傳聞，時任民進黨發言人阮昭雄表示，當天大會議程也送中常會通過後再送交全代會，大會並遵照議事規則進行，期間對於黨代表的意見，大會也都善意積極協調處理，絕對沒有、也不會有相關報導所稱內容，再次呼籲媒體不要以臆測或傳聞做不實報導、誤導社會。