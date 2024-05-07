宏達電第一季營業收入為5.95億元，季減少50%、年減少39%；營業毛利率為41.3%，營業淨損為12.1億元，營業利益率為-202.8%，單季歸屬於母公司業主淨損為9.0億元，每股虧損為1.08元。

宏達電第一季於CES期間推出針對開發者和企業打造的VIVE XR Elite全新追蹤配件「VIVE全臉追蹤器」，透過USB-C連接阜即插即用，精準捕捉眼部和嘴唇、牙齒、舌頭等多達38種面部混合形狀動作，自然逼真地表達臉部情感，為XR虛擬世界展現更進一步的卓越互動沉浸感。

另外，宏達電於MWC期間，展出5G、XR等最新技術，展現HTC持續擘建元宇宙生態圈的決心。G REIGNS攜手全球合作夥伴Capgemini和Intel，以Vran專網軟體為核心，整合AI、邊緣運算軟體和工業5G專網技術，共同推出嶄新的5G專網工業網路解決方案，提供更高效和更即時的分析洞察。HTC並展示輕量化虛擬拍片解決方案VIVE Mars CamTrack，整合手機應用，透過手機連接Mars CamTrack和VIVE定位追蹤器，即可立即合成大製作畫面。