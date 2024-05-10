台積電今（10日）除了公布4月營收，還一併公布臨時董事會決議，第一季每股現金股利4元，從去年第四季的3.5元提升0.5元，此外，普通股配息基準日訂為9月18日，除息交易日則為今年9月12日。

台積電從去年開始明顯調升股利，第一及第二季由之前的2.75元升3元，第三及第四季再從3元調高至3.5元，今年第一季則從3.5元升至4元，符合市場預期。

此外，台積電也宣布，美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年9月12日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積電美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年9月12日。

至於4月營收部分，合併營收約為新台幣2,360.21億，較上月增加了20.9%，較去年同期增加59.6%。累積2024年1至4月營收約為新台幣8,286.65億，較去年同期增加了26.2%，繳出單月歷史次高營收表現。

台積電股價今（10日）上漲6元，收在802元。台積電曾在4月12日法說會前衝上826元新天價，但法說會的財測不如市場預期，使得股價一度下殺至740元左右，但逐步往上攻堅，近日則在800元大關徘徊，收盤力守在800元之上。