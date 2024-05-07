網路上不時有旅外台人分享趣味生活日常，粉專「馬卡人妻血淚廚房歷險記」談及旅居印尼雅加達的育兒經，驚曝原來在印尼沒有什麼人行道，家家戶戶都有私人司機，平均一個月一萬元，但如果搭校車接送孩子上下學，一年要花上15萬元，只好跟小孩直說「校車太貴了，要請司機」。

「我覺得貓蛋在雅加達上課最荒謬的一點，就是因為我們坐不起校車，只好請司機接送上下學XD」馬卡人妻今(7日)在臉書發文提到，校車一個兒童要15萬一年，而且如果你有課後才藝班什麼的也沒辦法坐。15萬，相當等於一個月就要一萬多，比較起來，如果請一個私人司機，一個月才一萬左右（自己還付比當地人高20％的薪水），司機還是全天候的，所以自己要去什麼地方都可以。

馬卡人妻指出，私人司機，好像聽起來很奢華齁？可是在印尼，幾乎是家家戶戶都有！為什麼呢？「因為印尼的路我不敢開，有點危險！我印尼文也不流利，萬一碰到什麼事情我根本無法解決。路上到處都是警察在敲詐，開車對我來講壓力很大！還有雅加達動不動塞車就3小時，一下雨就大淹水，如果不請司機開車，日子真的很難過。「最重要的一點，在雅加達，是沒有什麼人行道可以走的唷！」

馬卡人妻強調，就是你生活中理所當然覺得的事情，譬如說走下樓，走出門，過個紅綠燈，散步個5分鐘到7-11或者是公園這種事情，「在雅加達是完全沒有的！XD很難想像，對吧？」你出門就是一定要坐車，因為沒有路可以走。「我記得我那時候去美國的時候跟Uber司機聊天，他問我雅加達是什麼樣的地方？我說：完全沒路可以走的地方，到哪裡都要坐車，那個Uber司機根本聽不懂以為我在唬爛XD」。

「所以貓蛋呢，常常跟我要求說她要跟朋友一樣坐校車，她覺得搭巴士很好玩。我只好告訴她：我們不夠有錢，所以沒有辦法搭校車！」馬卡人妻直言，校車太貴了，只好請司機，好荒謬的世界！