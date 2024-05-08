聯邦統計局（Destatis）7日公布最新數據，3月製造業訂單出現意外下滑，月減0.4％，且低於市場預期的成長0.5％。另一方面，3月貿易量反彈略高於預期，調整後貿易順差為223億歐元，出口和進口雙雙成長，其中德國對美國以及對中國的出口皆出現成長，顯示國內外市場需求復甦。