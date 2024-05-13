安聯貿易四月時對來自大陸、法國、德國、義大利、波蘭、西班牙、英國和美國的3,000多家出口商再進行「全球貿易調查」該調查在網路上進行，調查時間為期三週。

安聯貿易在2023年全球調查時，當時有70％的企業預計出口產生的營業額將增加，然實際上去年情況不如企業預期樂觀。在安聯貿易最新一期的調查中，有82％的企業表示，預計2024年通過出口產生的營業額將增加，尤其是在零售、家用設備以及電腦和電信等與消費者相關的產業。

然而今年受訪的企業是否也是過於樂觀？安聯貿易亞太區及全球貿易高級經濟師黃黎洋表示，經過一年多的衰退，出口商現正期待2024年下半年出現反彈，因為製造商品的庫存補充動力正在增速，全球需求也隨之增加。這將提振價格並驅動再通貨膨脹：全球有八成的企業預計2024年出口價格將上漲，從而支持它們的出口營業額。

黃黎洋說，安聯貿易預測則較為保守，繼2023年收縮2.9％後，預料2024年全球貿易價格增長為2.8％，這遠低於＋5％的長期平均水準，因為考慮到了像紅海危機的全球航運中斷風險以及保護主義上升的風險等。

經安聯貿易調查發現，雖然40％的受訪企業（3千家）預計今年出口業務將增長5％以上，然大陸出口商更加樂觀，有45％的大陸出口商預計營業額將增長5％以上；其中，更有11％大陸出口商預計超過10％，為受訪者中最高。

就地緣政治緊張局勢而言，安聯貿易說，歐洲企業顯然沒有美國企業那麼擔心，39％的德國和西班牙以及33％法國的企業預計將擴大在大陸的業務，而美國則為27％。從事汽車、化工、建築、金屬和紡織等行業的企業均選擇在大陸擴大其足跡優於其他市場。