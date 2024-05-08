近日網上流傳一個手機簡訊的截圖，圖中4則簡訊分別註明是「文藻課務組」和「文藻學生宿舍」的提醒，前者提醒學生有考試，後者則告知家長，住宿生在早上7點後仍待在宿舍未離開，讓網友驚呼「住宿生不能賴床好慘」，甚至有人吐槽很像在管小學生。不過也有網友認為，姑且不論簡訊的真假，文藻也收五專生，這代表低年級學生很多只是國中剛畢業，根本還沒有成年，當然會比較嚴格管理。

一名網友昨天在PTT上分享，網上瘋傳一張截圖，圖中有4則簡訊，其中2則是「文藻課務組」提醒學生參加電腦測驗，後2則是「文藻學生宿舍」通知家長，孩子在早上7點以後仍待在宿舍裡，可能影響學習成效。

從照片中可見，最新的一封簡訊是「退宿通知」，稱學生早上7點後仍待在宿舍，屢次勸告未改善，因此取消113年的住宿資格。讓原PO看呆直呼「文藻住宿學生不能賴床？這也太悽慘了吧？」

貼文引起網友討論，不少人看呆直呼，這也太嚴格了！「好像管小學生一樣」、「未離宿等於在睡覺嗎」、「部隊都沒管這麼嚴」、「幾歲了還要這樣管？」

不過也有網友表示，這樣的管理制度，可能不是針對已經成年的大學生，因為文藻大學也收五專生，也就是國中生畢業就可以申請入學，因此五專低年級的學生可能未滿18歲，所以學校才會嚴格管理。另也有人懷疑是P圖，因為聽過很多學校會管學生的課堂出席率，但還是第一次聽到會管學生在宿舍待到幾點。