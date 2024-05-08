女性每個月都會有生理期，一名女子表示，生理期要來不來的狀況讓她很難受，因私密處不斷有少量出血現象、腹部也有悶痛感，她想到之前網路上曾提過和男友愛愛「疏通」的奇招，結果隔天生理期就報到，令她驚奇不已，PO上網後一票用過此方法的女網友也大讚，甚至還替另一半取綽號為「督教授。」

原PO近日於《Dcard》指出，私密處一直有少量出血現象，腹部也有悶痛感，推算日期應是生理期要報到，但卻延遲好幾天，她想到過去網路曾有女生說，生理期快要來卻又沒來時，找男友「幫忙通」就能解決。

原PO當天晚上和男友親熱，隔天生理期就來了，讓她驚奇「通一下真的有用」，直呼原來另一半的用處是這樣。

貼文吸引討論，一票女網友皆表示，有請另一半幫忙「通」的經驗，且幾乎都有用，更有人搞笑地說，「我都稱呼男友為『經期工具人』」或「督教授」，但這方法並非人人都有效，其中一名女大生哀嘆說，找男友「通」卻失敗，生理期仍晚了10天，最終去婦產科拿催經藥。