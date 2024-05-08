據觀察者網引述彭博、英國《金融時報》和路透等多家外媒7日報導，拜登政府當天進一步收緊了對華為的出口限制，撤銷了美國晶片企業高通和英特爾公司向華為出售半導體的許可證。美國商務部同日證實，已「撤銷了對華為的部分出口許可」，但沒有透露哪些美企受到影響。

據匿名消息人士透露，美政府針對華為的最新舉措，將影響華為手機和筆記型電腦晶片供應。消息人士稱，美國商務部已經通知了受影響的公司，但沒有提供細節。

一名知情人士告訴路透，一些公司於當地時間7日收到通知，出口許可證則被立即撤銷。

美國國會眾議院外交事務委員會主席、共和黨籍眾議員麥考爾（Michael McCaul）7日受訪時證實，稱這是阻止中國開發先進人工智慧的關鍵之舉。據麥考爾所說，此舉阻止了英特爾和高通出售給華為任何晶片，此前「我們一直擔心這兩家公司與中國關係過於密切」。

路透提到，上個月，華為發佈了首款支持人工智慧的筆記型電腦MateBook X Pro。由於該電腦搭載英特爾全新Core Ultra 9處理器，美國共和黨議員批評商務部為英特爾向華為的出口「開綠燈」。

美國商務部同日向《金融時報》證實，已「撤銷了對華為的部分出口許可」，但沒有透露哪些美國公司將受到影響。該部門一名發言人稱：「考慮到不斷變化的威脅環境和技術形勢，我們會不斷評估我們的管控措施如何才能最好地保護我們的國家安全和外交政策利益。」

路透報導，該決定是美國在對向華為出口限制政策進行了多年審查之後，限制中國獲取半導體技術的最新舉措，可能會影響華為近期業務復甦，同時也會損害獲准與該公司開展業務的美國供應商。

不過，路透指出，有消息人士稱，在過去一年多以來，拜登政府已經很少批准有關華為的新許可證申請。彭博分析認為，目前，華為已不在高通的十大客戶之列，也不在英特爾的頭號客戶名單上。高通最近曾表示，其與華為的業務已經有限，並將很快縮小到零。

與此同時，華為營收則迅速增加。4月30日，華為披露2024年一季報，期間內該公司實現營收約1784.5億元（人民幣，下同），同比增長36.66％；歸母淨利潤約196.5億元，同比增長564.04％。就在幾天前，市場調研機構Canalys發佈的數據顯示，華為經歷13季之後，重奪中國大陸手機市場第一，在Mate及nova系列助推下，出貨量達1170萬台，同比增長70％，市場份額達17％。

美國政府在2019年將華為列入「貿易黑名單」，限制大多數美國供應商向華為運送商品和技術。不過，美國官員仍會向部分美企發出許可證，允許華為獲取部分產品。

但自去年年初起，就有不少外媒報導稱，拜登政府出於所謂「國家安全」考量，將會進一步收緊對華為的出口許可證條件。該行動將涉及高通、英特爾等美國企業，涵蓋使用先進的5G技術的產品。

美國《華爾街日報》去年3月直言，撤銷現有許可證可能會對美國晶片生產商產生重大影響。美國晶片公司此前表示，對此類產品實施限制不利於美國晶片行業，因為這會使晶片公司失去為國內研發提供資金的收入。

中國大陸外交部當時回應表示，美方泛化國家安全概念，濫用國家力量，不擇手段打壓中國高科技企業，嚴重違反市場經濟和公平競爭原則。事實一再表明，美國是一個不可靠、沒有可信度的國家，這種做法不僅損害中國企業的合法權益，也損害美國和其他國家的企業的利益，將嚴重干擾兩國乃至全球正常的科技交流和貿易往來，對全球產業鏈、供應鏈造成破壞，美方應立即停止對中國企業的無理打壓，公平公正、非歧視地對待中國企業，多做有利於中美科技交流和經貿合作的事。