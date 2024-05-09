新北市立中途學校豐珠中學師生共21人，4月22日至5月4日，前往位於非洲的台灣邦交國史瓦帝尼進行校際交流及服務學習，建立學生正向學習態度及拓展生命經驗。

豐珠中學為失學、迷途、特殊際遇的孩子提供全年無休的銜接教育和心理輔導，更積極引導學生自我覺察重建正向人生。

此次師生出國交流為創校23年以來第一次，籌備期近一年，受東瑞電子股份有限公司及和光工業股份有限公司經費贊助，並經ACC(阿彌陀佛關懷中心)秘書長林清嶔及社團法人臺灣國際幸福家庭聯盟張坤池秘書長引薦，主要交流對象為ACC學生，也參訪了當地的Salesian和Masibekela兩所高中、青年教育關懷中心。

另拜訪史國國會秘書長Mbabane先生，分享彼此協助特殊境遇學生的經驗。豐珠中學師生共同設計豐富的「台灣味」課程，包括舞蹈、功夫、合唱、水墨畫、及繪本製作等，也有受歡迎的珍珠奶茶和小米麻糬飲食文化課程，展現臺灣的獨特魅力，並與當地師生一起分享台灣美味。

ACC院長柯雅玲說，感謝豐珠中學來訪，院童們既興奮又期待，兩校學生的背景有類似之處，文化交流不僅開啟學生的視野，也考驗溝通與相處的能力，期待學生們能學到尊重與感恩。院童清金(小名)說，豐珠中學的學生很活潑，很容易交朋友，下課時大家都玩在一起。

國會秘書長Mbabane先生因豐珠中學來訪了解了台灣中途學校制度後深受感動並說道，史瓦帝尼有許多未成年吸毒、無家可歸的小女孩，她們甚至帶著小嬰兒流落街頭，自己正要提的社會福利方案跟臺灣中途學校非常類似，得到許多未來推動史國少女福利措施的啟發。

豐珠中學校長林麗雲表示，學校積極推動國際教育和AI科技教育，透過實體和線上的雙重管道，讓學生看到世界，讓世界看到台灣。這次參訪的Salesian高中是公立的宗教學校，而Masibekela高中是日本人建設校舍後由國家繼續經營的高中，他們重視高中職業教育與未來職涯的銜接，也多方面關照弱勢學生福利，都是值得我們學習的地方。

教育局表示，豐珠中學是全台唯一設在北部的市立中途學校，服務高關懷個案，除了長時間推動社區服務學習，這次更創新推動海外教育交流，讓這些背景特殊的孩子走出舒適圈，從「聽課的學生」轉變成「教課的老師」，協助她們建立正確的價值觀，迎接未來的挑戰。新北市持續秉持不漏接每一個孩子的精神，讓每一位學生都能夠找到屬於自己的光明未來。

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