今（15）日是農曆4月8日釋迦牟尼佛誕，新北市長侯友宜特地前往新莊佛光山擇善寺，參加浴佛法會，祈求佛祖保佑國泰民安、新北大進步，該寺住持妙進法師也致贈星雲法師墨寶「雲水自在 祥和歡喜」，象徵祝福新北市民處處自在安樂，時時歡喜吉祥。

侯友宜表示，今天除了向恭祝佛祖聖誕，也祈禱佛祖保佑國泰民安、新北大進步。他讚賞擇善寺秉持星雲大師「人間佛教」的理念，在諸位法師的帶領下，積極舉辦文化、教育、慈善、共修等各項活動，向大眾宣揚「存好心、說好話、做好事」的佛法善念。

擇善寺住持妙進法師表示，「外沐佛身，內淨自心。」藉香花淨水灌沐佛像的儀式恭敬供養，祈增福慧，同時提醒自己外離身垢、內離心染，時時刻刻保持身心清淨，啟發內心的慈悲與智慧，這即是浴佛的真義。

民政局長林耀長表示，感謝佛光山擇善寺開辦銀髮俱樂部，課程規畫多元豐富，不但有佛法開示、禪繞畫、彩繪曼陀羅等心靈課程，也有DIY手工藝品、創意黏土捏塑、烘焙點心、律動等動態活動，提供社區大眾優質的學習空間。

此外，寺方也熱心公益，舉辦捐血、社區關懷等各種社會服務活動，因此佛光山擇善寺常年獲得新北市及內政部的績優宗教團體表揚的肯定，是新北市績優寺廟的表率。