國道公路警察局統計，今年1月至4月共在國道發生共25起死亡事故，其中包含大貨車、聯結車及大客車等大型車輛，就有10件，占整體數據的4成，更比去年同期增加4件，而大貨車整體肇事因素最多的是變換車道不當，因此警方將會加強執法取締，以期降低車禍發生機率。

國道警方分析大型車輛各項肇事因素前5名，最大宗為「變換車道不當」占24.7％，其次分別為「未保持安全距離、間隔」占16.9％、「裝載不當」占13.5％、「分心駕駛」占13.1％以及「爆胎、零件脫落」占9.5％。

各項因素當中，最致命的是「分心駕駛」，根據警方資料，國道大型車輛1至4月共有10起死亡事故，其中有高達50％的肇事原因都是分心駕駛，例如撿拾物品、恍神、未注意車前狀態等。

警方表示，大型車常見違規當中，許多駕駛與前方車輛跟車太近，長途行駛時也常發生分心駕駛，如喝水、撿拾車內物品、看手機等，沒有注意車輛前方路況有變化，等到要閃避時已經來不及，往往釀成嚴重追撞事故。

為了遏止各項違規行為造成車禍發生，國道警方現利用高架橋制高點、行進間錄影採證，逕行舉發未保持安全距離、任意變換車道違規、使用手機或其他電子產品等違規，民眾也可利用錄影採證，向警方檢舉任意變換車道、惡意逼車等違規行為。

警方提醒民眾，行車前應檢查行車視野輔助系統，行駛高速公路時切勿分心，應隨時注意車前狀態及大型車視覺死角，保持適當安全距離與間隔；若途中感到疲累或注意力無法集中時，可前往鄰近服務區或就近下匝道駛離國道，並稍作休息後再繼續行駛。發生事故無人受傷車輛尚能移動，請做好警戒後並初步拍照後，盡速移置安全處所等候警方處理，以避免二次事故之發生。