《精神衛生法》新制今年底上路，平均每33萬人口需設一處心理衛生中心，民進黨新北市議員山田摩衣表示，新北有404萬人口，應設置12座心衛中心，但目前只有4家，到今年底加上新增也只有6家嚴重不足，預計2025年以前成立7座，衛生局長陳潤秋說，新北人口多，增設心衛中心需人力與經費，會在人口密集區優先設立。

「強化社會安全網第二期計畫」補強精神衛生社區體系與社區支持服務，山田摩衣指出，新北市目前僅新店、中和、林口、新莊有心衛中心，今年底將再增設蘆洲、淡水心衛中心，嚴重不足，明年成立7座也只達低標，應該12到13家才足夠。

此外，今年底新北將有6家心衛中心，但衛生局計畫員額只有40 人，等於一個心衛中心僅7人，需面對全區民眾的心理需求，要求衛生局檢討人力並運用多元管道召募人才，才不會造成心衛人員的壓力。

陳潤秋說，心衛中心選址以人口多的地方為優先，原則上13個偏區不會設置， 因已有衛生所並能與隔壁區心衛中心連結，衛生局目前也有心衛中心，並會積極召募人才，但因為社安網關係，人才需求非常大， 去年召募率達到85％，今年需要更多人，會很積極召募。