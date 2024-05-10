台南市精忠路某民宅暗藏貓咪煉獄，合法貓舍「貓谷貓舍」倒閉後，將貓咪移置在此處後繼續繁殖，卻未妥善照顧這些貓咪，讓牠們生活在宛如垃圾場的環境中，更是屎尿滿地、無人清理，還有貓咪死亡後，屍體長蛆都無人安葬，而當地愛媽多次通知動保處，動保處卻認為飼主「沒有虐待」，僅口頭規勸，甚至沒將貓咪沒入安置，讓愛媽難以接受。
據了解，因長期生活在髒亂環境中，該屋的貓咪皆出現呼吸道問題，且多半都感染冠狀病毒，也有挪威森林貓在病毒攻擊下嚴重口炎，全口牙齒最終都保不住，小貓因體型嬌小，情況則尤為糟糕，更有一個多月的小奶貓因皰疹感染而幾乎眼睛全瞎，最終病重身亡。
而該屋除了衛生條件惡劣之外，安全設施也未做好防護，貓咪們「為求生路」，2023年8月開始從牆壁破洞鑽出，有部分貓咪遭毒殺或車禍身亡，當地顏姓愛媽則從2023年8月到2024年3月間陸續搶救21隻貓咪，並於2024年5月趁著大門敞開之際，冒險入內再救出25隻毛孩，這才揭開這處繁殖場惡夢的真面目。
顏姓愛媽說，她從2023年8月開始數度通報，截至5月為止，台南市動保處6度上門，每一次都對眼前的煉獄視而不見，僅站在門口規勸飼主改善，從未施以強制力搶救屋內正在受苦的毛孩，讓她難以接受。
「動保處說這個不算虐待，就是個不當飼養。」顏姓愛媽提到，飼主在屋中放有水跟食物，且未對貓咪們施以暴行，只能規勸飼主不要再養貓咪，而飼主口頭答應，但屋內目前仍有約10隻貓，至今仍未見飼主要「赦免」這些無辜孩子的舉動。
顏姓愛媽說，她多次反應該處環境不宜飼養動物，且屋內仍有貓咪在艱困求生，動保處卻疑似為了推諉責任，一口咬定屋內已沒有毛孩，只期盼能有公權力介入，給這些貓咪一條生路。
記者致電台南市動物防疫保護處副處長洪振凱，洪振凱表示將去了解狀況，但記者後續撥打其手機和辦公室電話都無人接聽，至截稿前未獲回應，而記者撥打貓谷貓舍在網路上登記的電話，但對方稱已非貓舍，並無養貓事宜。
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