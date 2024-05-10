美國媒體報導，台灣已向美國提出請求，購買自殺式無人機，可能包括彈簧刀300，以及更大型的彈簧刀600或ALTIUS 1600，對此，民進黨立委王定宇表示，這些自殺無人機有不同的強項，不同特性有不同作戰應用方式，在烏克蘭戰場上也有實戰經驗，台灣到底有沒有要採買目前無法討論，預算上也還沒看到，台灣要不要自殺無人機，這是假命題。

王定宇指出，台灣本身就在發展無人機戰力，比如說劍翔無人機，一個是反輻射針對雷達、一個是針對跑道灑彈方式，就是一種自殺無人機，之前特別預算也編列增加劍翔無人機的產能。

另外，王定宇提到，國內商規軍用或是軍規軍用也是列為發展項目，台灣在無人機戰力提升，從人員配置到不同機型發展以及自由民主盟友間的合作都在進行中，就是為了保護家園的安全，面對威脅提升自己的能力以及跟盟友合作，台灣國防部是否有向美方採購，或是美國軍援項目是否有包含不得而知。