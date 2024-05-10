(左至右)台大法律系教授林佳和、體育署競技組長藍坤田、職籃球員工會理事長曾文鼎與辦公室副主任葉子彧。(黃及人攝)

結合中華籃協、台北市職業籃球員職業工會的國家隊選手參賽權益首次協商，10日在體育署舉行，職籃球員工會一口氣提出15個主題給籃協進行協商討論，不過中華籃協副秘書場張承中表示，「其實這些很多主題籃協都已做到，或是正在做，我們會努力跟職業工會逐項解決。」

現場由職籃球員工會辦公室副主任葉子彧逐一提出協商主題，包含協議審閱期、集訓與參賽時程、住宿及交通、防護與後勤、出場費、保險、體檢及藥檢、違規處分、肖像權、球衣裝備、母隊薪資調整、禁搭便車條款等等，「目標能在7月瓊斯盃前簽訂協商。」

強調目前職業球員工會大約有120名會員，其中包含PLG超過6成球員、T1聯盟接近5成球員，但葉子彧坦承，目前SBL、WSBL球員加入工會明顯人數較少，「不過就算依法無法加入我們的大陸CBA台灣球員，我們仍有另外成立討論群組，讓他們可以發表意見。」

這次協商特別請來台大法律系教授林佳和擔任主持人，體育署競技組長藍坤田也到場參與，林佳和說：「我想這次國家隊選手參賽權益協商，或許應該由籃協、工會與球團三方協商，但現在我們就先簡單化，先進行兩方協商，然後再跟球團談。」

在首次協商陷入僅公開協商主題的情況下，雙方最後也同意日後將會兩周進行一次協商，也就是下次將於24日上午11點同地舉行，也會繼續採取公開直播方式。