立法院今（13）日針對「邀請總統賴清德至立法院國情報告」進行黨團協商，討論國民黨團總召傅崐萁領銜提出的「環島高速鐵路建設特別條例」、「花東快速公路建設特別條例」草案，但因朝野為邀請準總統賴清德國情報告議題舌，吵了3個小時仍無結論，導致讓交通部長王國材枯等一整個下午，韓國瑜對此致意「非常不好意思」。

國民黨團總召傅崐萁日前提出「環島高速鐵路建設特別條例草案」、「花東快速公路建設特別條例草案」、「國道六號東延花蓮建設特別條例草案」等3案，13日下午進行二次黨團協商，預計14日將在院會表決，藍白聯手拼通關。而王國材今天下午不到2點就前往立法院，準備參與黨團協商會議。

王國材在接受媒體聯訪時強調，他支持花東相關建設，也希望能加速進行，因此希望透過個案計畫、嚴格的審查程序來確保客觀與專業性，也確保計畫的可行性，而在過去政府也積極推動蘇花公路的安全提升計畫，快速道路也正在做可行性評估，希望用個案計畫的審查程序來辦理，比較不適合用特別條例直接來處理。

但因今日協商過程，國民黨團、民進黨團、民眾黨團針對未來賴清德國情報告的邀請時間點、形式未能達成共識，討論超過3小時。最後韓國瑜裁示散會，周四再議，還特別請秘書處向枯等一個下午的王國材致意，「非常不好意思」。