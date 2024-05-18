國民黨與民眾黨共10名立委今（18日）赴太平島考察，上午7時從屏東國軍機場出發飛往太平島，預計視察新建的太平島碼頭、視導戰備操演等行程後，下午1點便搭機返台。隨團的立法院副院長江啟臣也在臉書分享，他從太平島寄了明信片給立法院長韓國瑜、準總統賴清德、台中市長盧秀燕和自已，希望賴在520就職大典上，公開重申太平島是我國領土、重申南海主權，寄給韓的則寫了「中華民國 永保太平 國會有責」。

外交及國防委員會召委馬文君今清晨帶隊搭乘行政專機從松山基地出發，前往考察太平島。據了解，原先登記參加考察的立委約有20人，但由於昨日院會挑燈夜戰、還有不少立委掛彩，因此有人取消行程。最終成行人員僅剩立法院副院長江啟臣、國民黨立委馬文君、翁曉玲、黃仁、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、賴士葆、羅廷瑋、以及民眾黨立委陳昭姿等10人。

江啟臣今（18）日在臉書表示，此次是他第二次到中華民國位於南海的國土太平島考察，上次是2016年7月12日國際仲裁法庭將太平島認定為「礁」後，他擔任外交國防委員會召委邀集跨黨派委員於同年7月20日登島宣示主權、慰勞官兵、視察防務，並證明它是「島」，更是我國領土，無庸置疑！即便其他國家甚至北京發表任何主權聲明，都無法改變太平島是中華民國領土的事實！

江啟臣說，今天除了到太平島見證過去幾年立法院通過的預算，已完成碼頭的擴建且提高太平島的重要性，他也自太平島郵局寄了一張明信片，寫上「中華民國 永保太平 你我有責」，籲請即將就任中華民國總統的賴清德副總統，在520就職大典上，公開重申太平島是我國領土，宣示南海主權，以正國際視聽，並團結國人同胞，守護國家領土，捍衛國家主權。

江啟臣感慨，過去不分黨派都曾共同前往太平島考察，國防部更是每年舉辦「全民國防教育南沙研習營」前往太平島，目的都是為了宣示南海主權、見證官兵辛勞、深耕國土主權意識，不容質疑。南海情勢千變萬化，我們當然主張和平解決爭端，但不能沒有聲音、沒有主張、沒有作為，隨時都要密切注意，有效發揮太平島的南海和平角色。

國民黨及民眾黨共10名立委18日前往太平島考察，立法院副院長在臉書分享照片。（翻攝自江啟臣臉書）

江啟臣也曬出四張明信片，除了寄給賴清德之外，他也寄給盧秀燕、韓國瑜以及他自己。寄給盧秀燕的明信片，內容與給賴相同，寫著「中華民國 永保太平 你我有責」；寄給韓國瑜的明信片上則寫「中華民國 永保太平 國會有責」；江啟臣寄給自己的明信片，則是寫著「中華民國113年5月18日立法院 南沙太平島考察 永保太平」。