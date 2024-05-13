消防人員能不能適用《工會法》組織工會備受討論，基層消防員點出《公務人員協會法》未完全保障團結權及爭議權，包含協會成立門檻高達400人、無法罷工，仍希望消防人員適用《工會法》組織工會。國民黨立委廖偉翔質疑，我們都知道社會的問題在哪裡、弊病在哪裡，甚至可以拿來當成劇本、變成《火神的眼淚》劇作，但就是沒有人去解決問題？一切的根源在於他們沒辦法組工會，不能當吹哨者，為自己的權益發聲。

消防人員能不能適用《工會法》組織工會備受討論，內政部調查18縣市消防局持反對意見，銓敘部調查發現15縣市政府也不贊同，勞動部則允諾配合考試院修正《公務人員協會法》保障其權益，但基層消防員點出《公務人員協會法》未完全保障團結權及爭議權，包含協會成立門檻高達400人、無法罷工，仍希望消防人員適用《工會法》組織工會。

「《火神的眼淚》都有結局，消防員權益還在研議？」廖偉翔13日發文提到，當天質詢勞動部長許銘春時，問她有沒有看過《火神的眼淚》，因為他發現一個很奇妙的現象：「我們都知道社會的問題在哪裡、弊病在哪裡，甚至可以拿來當成劇本、變成藝術創作，但就是沒有人去解決問題！」

廖偉翔強調，業務繁雜、工時過長、人力不足導致過勞、高殉職比例、輪班制度無限上綱、不能當吹哨者，一切的根源在於他們沒辦法組工會、為自己的權益發聲。

廖偉翔質疑，《火神的眼淚》2021年就已經上架，但銓敘部直到2023年才送版本到立法院審查，「可見連《火神的眼淚》的劇組，都比我們的政府知道問題的核心在哪裡！」

廖偉翔直言，最神奇的是，明明2023年送修法版本到立法院，結果屆期不連續最後沒通過，我們新任立委的任期都已經超過100天了，銓敘部又說要重新研議，明明意見是什麼、結論是什麼大家都知道了，結果還是一拖再拖，現在連內閣都要下台了，還在研議、研議，相當的研議。這屆內閣已經準備「正式下班」了，「所以我也只能希望前朝內閣可以交辦為優先事項給新任內閣，讓我們儘速通過，為消防員的權益發聲。」