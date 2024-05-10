基隆市政府今年度追加減預算25億元，有7億多元是電動車相關補助計畫，其中共編列157位里長及300多位鄰長發配電動車，每輛近8萬元，總預算約4千多萬元。藍營議員表示，鄰長是里長的左右手，也很辛苦，也是有配發電動車的需要；綠營則表示，鄰長配車是「全國首創」，此舉恐加重基隆財政負擔，也是為了救罷免。

市長謝國樑今日回應，里長原有配車10多年來都已非常老舊，需要汰換，鄰長的部分會再請民政處說明清楚。而有關市民申請電動車，不同方案區別是月資費負擔不同，市民可依各自不同需求選擇。

對於配送里鄰長電動機車，國民黨基隆市議員藍敏煌表示，於里鄰長會議時，有鄰長向里長反映有公務機車需求，市府評估後，市長希望在財政允許下逐年推動，落實鄰長也配發公務用電動機車，也對鄰長是正面的鼓勵。

國民黨市議員何淑萍表示樂觀其成，因為鄰長是里長的左右手，也是很辛苦，有其需要，電動車時代來臨，議會會支持。至於罷免案部分，她認為罷免沒有理由，因為市長對市政很努力，在兒少、婦女及老人政策都有表現，請大家再多給市長一些時間，會有更好的施政成果展現。

民進黨議員張之豪則質疑鄰長可以配車是「全國首創」，鄰長在鄰里之間所管轄的範圍，其實都是走路範圍可以到的地方，基於公務的需求要配車的目的是什麼，增加這些補助都不是壞事，但有的就是錦上添花，在罷免案時間點提出，恐怕是罷免案選情告急。

民進黨議員施偉政表示，鄰長配送電動車的部分，除了要思考市庫是否能承擔外，也要思考目前電動機車是配發給45歲以下青年，若配發給年齡層以外的鄰長，是否會導致其他市民也想要的後續效應，又更排擠到預算。

民進黨議員吳驊珈表示，本次追加減預算有編500多輛電動車要給里鄰長，基隆有157個里長，但鄰長有3000多人，首批300多人是如何挑選的，未來是否每一位鄰長都會配發？這些市府都要回答清楚。