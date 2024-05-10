搭飛機過程難以入睡是許多乘客的煩惱之一，然而放著椅子不坐卻鑽進座位上方的行李櫃是哪招？短影音平台TikTok近日出現一支超熱門短片，內容是美國西南航空（Southwest Airlines）某航班一名女子居然躺在機艙座位上方的行李櫃「小睡」，如此奇景令周遭乘客為之困惑錯愕。

美國廣播公司（ABC）周四（9日）報導，西南航空這個航班從新墨西哥州阿爾伯克基（Albuquerque）準備飛往亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）之前，空服員發現了這名鑽進行李櫃的女乘客，她在行李櫃待了多久暫未查明，空服員也不清楚她到底怎麼鑽進行李櫃。西南航空尚未回應此事。

綜合《每日鏡報》美國版報導，這段僅有9秒的影片由TikTok用戶@gmonique_123發布，影片標題是「西南航空好瘋狂」（Southwest is wildin’）。這名女客看起來舒服得不得了，彷彿躺在床鋪上。這般景象讓拍下這段短片的網友忍不住大笑。這名網友後來刪除了影片，刪除前點閱次數超過510萬次。

美國西南航空航班竟有乘客躺在座位上方的行李櫃小睡，周圍乘客錯愕不已。

短片發布後立刻廣為流傳，也吸引許多網友留言，例如：「她到底怎麼上去的？她盡情伸展，超放鬆，太厲害了」，「有人坐了我的座位，我又不想打擾對方，這招就派上用場了」，「西南航空真的讓大家自選座位呢」。

還有人煞有介事評價：「這看起來比平常的座位舒服多了。給我來個枕頭，再把行李櫃門關上就得了。」也有人以實際口吻開玩笑：「我媽在西南航空做了30多年空服員，她早年會在走道上騰空翻身，在座位上表演特技。」

另一名網友說：「搞不好這人是空服員。」這名網友的留言並非空穴來風，因為2019年西南航空有一名空服員躺進座位上方的行李櫃，當時也有乘客拍下現場在網路分享，那名空服員在行李櫃躺了大約10分鐘之後離開，除此之外，該航班其餘環節都很正常。當時西南航空回應，該公司以展現幽默感與獨特個性出名。

《紐約郵報》報導，2023年夏天，愛爾蘭廉價航空瑞恩航空（Ryanair）一架從西班牙起飛的航班也演過同樣場面，有乘客拍下一名男客從座位上方行李櫃睡醒之後探出頭來的過程，他離開行李櫃時還大笑出聲。