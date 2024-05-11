高雄日系頂級超市平凡五金行聯手主張營養健康美味的健人餐廚，在母親節前夕舉辦母親節聯合感恩餐會，打造「跟媽媽印象最深刻的一頓飯」，當晚在平凡北高店席開30桌，才開放報名3天就被搶訂一空，現場不論是年輕家長帶著小朋友，或是三代同堂共享天倫，大夥圍爐說說笑笑，讓終年辛苦的媽媽們，度過輕鬆溫馨的夜晚。

「健康的日子、平凡的幸福」是平凡與健人餐廚起心動念合作的宗旨，恰逢母親佳節，兩企業決定聯手打造「跟媽媽印象最深刻的一頓飯」。平凡不計成本提供最優質的圍爐食材，如波士頓龍蝦、1855美國牛板腱、日本帶殼生蠔、干貝、生魚片等等，讓媽媽們大快朵頤，現場一片讚聲，更有人提議父親節也要辦1場。

健人餐廚設計多樣互動遊戲，讓孩子寫下想對媽媽說的話，或和媽媽玩親親，多數人感謝媽媽的付出與陪伴，也有人要媽媽不要「嚇」老爸，過程中笑聲不斷，既活潑又感性，最後大家輪流到拍照背板前，留下全家福紀念照。

平凡五金行與健人餐廚的創辦人陳秋龍和簡偉智表示，母親節是1個特別的節日，希望透過溫馨的感恩餐會，共同表達對母親的感激之情，享受美好的時刻和美食，創造全家人共同的生命記憶。