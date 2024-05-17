越南雷厲風行打貪，房地產大亨張美蘭（Truong My Lan）因涉及國內有史以來最大的金融詐欺案被判死刑。

聯合國、世界銀行和西方捐助者在一封信中告訴越南政府，近3年來，越南至少失去25 億美元（近806億台幣）外援，並由於行政癱瘓，還可能損失10 億美元（約322億台幣）。

路透17日報導，這封3月6日發出，但先前並未公開報導的信函顯示，裡面有許多數據凸顯了外國投資者對監管障礙，還有冗長審批程序的不滿。而越南在面臨不斷升級的反貪腐運動和政治動盪下，這些障礙使國家長期陷入僵局。

這封致越南總理范明正（Pham Minh Chinh）的信中說，「約有10 億美元（約322億台幣）的開發資金正等待批准，另外25 億美元（近806億台幣）資金則因到期而被退回。」而這實際上顯示，潛在的損失價值越南國內生產毛額（GDP）的近1%。

而資金過期可能延遲如基礎設施升級等亟需的專案，信中並強調，由於審批程序曠日持久，損失的額外資金可能更多得多。兩名外國高官說，這些行政障礙與「熊熊燃燒的反貪行動」息息相關，而這與近幾個月來，其他外交官及官員的類似評論相呼應。