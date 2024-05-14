苗栗市長余文忠14日前往苗栗市代表會施政報告，重申以「傳承創意新苗栗 忠誠魄力拚願景」的決心，打造苗栗幸福家園，尤其在照顧苗栗市長輩、開創就業機會以及優化市容部分，將要求市公所團隊，全力以赴，讓苗栗市發展不斷進步，也懇請市民代表會加以支持。

余文忠表示，苗栗市公所2019年起，針對本市 65 歲以上長者發放生日禮金， 去年11月至今年4月期間致贈市內65歲以上長者人數共計9509人，發放總金額1119萬1500元。

為弘揚敬老美德，同時因應物價上漲，計畫將生日禮金再行加碼，65歲到 79 歲長者，每人從500元加碼到1000元；80歲到99歲長者，每人從3000元加碼到 5000元；100歲以上的人瑞，每人從1萬2000元加碼到 1 萬 5,000 元，預估全年所需經費約為1596萬5000 元，也就是針對 65 歲長輩生日禮金部分，今年度增加約 477萬3500元，可以讓長輩更加受到尊重，懇請代表會同意。

余文忠指出，「苗栗市全民運動館興建計畫」工程2023年10月2日正式開工，目前正積極辦理施工中。「全民運動館」以永續建築為核心，打造滿足全齡需求的運動場館為目標，基地位置座落在市中心生活圈，預計將可市民提供一個功能齊全、舒適完整全齡化的複合式運動環境。

在學校營養午餐以及鼓勵青年創業部分，余文忠表示，「苗栗縣苗栗市補助學生營養午餐自治條例」，編列預算補助營養午餐費，凡設籍本市滿2年，就讀本市轄內國中、小學生，每餐補助23元，共計約 7 千多位學生受惠，而苗栗縣政府自今年度起推動「校園供餐質量升級－學生午餐加碼 10 元」計畫，每週增加 2 次牛乳供應，並推出適合學生食用之高鈣午餐菜單，府、市合作一起照顧學生身體健康，同時也可減輕家長經濟負擔。

此外，余文忠指出，市場是在地民眾採買日常用品、飲食的地方，也是呈現庶民生活文化的前哨站，未來除了加強管理並改善南苗及北苗市場場域外，為提供青年創業機會，市公所參加中央辦理市場攤舖優化甄選，今年也入圍經濟部辦理的「傳統市集攤舖疫後強化產業優質升級轉型計畫」，將爭取300萬元補助款，用以改善市場及美化參加甄選的攤鋪，未來希望朝環保市場方向努力，讓市場呈現新風貌。

目前引入青創攤商進駐市場，讓傳統市場多了咖啡香及異國料理、手工藝品等文創商品，同時結合在地有志青年推動地方創生，不定時辦理兒童陪讀、認識市場等活動，讓傳統市場注入新活力。

北苗市場因室內的環境能避雨，具備無障礙坡道、廁所、座椅，讓高齡長者能適當的休息，是一處非常適合作為學習「老」的場所，獲得苗栗縣衛生局選為苗栗高齡及失智友善市場。衛生福利部苗栗醫院也在北苗公有零售市場 2 樓活動中心附設北苗市場社區長照機構，建造屬於長輩的樂活園地。

余文忠表示，中苗高架橋商場有早市、傍晚有點心攤、晚上則有供應晚餐，可以提供民眾不同時段的消費選擇，目前投入620萬於北側進行高架橋商場改善工程，打造兼具購物、休閒的美食基地，工程今年1月7日開工，預計7 月6日完工，將增設攤位並規劃設計小舞台，讓周圍校區學子有一個可以展現自我的表演空間。

余文忠指出，苗栗市除了硬體設備不斷推陳出新，在軟體規劃和環境維護上，也將透過綠色環境耕作，活化農地再利用，獎勵友善農地，維護自然生態環境，並持續推動客語整體發展、傳承客家傳統工藝與文化活動。

他強調，市容整體環境，是他最重視的環節之一，因為市容不只關係到民眾幸福的滿意度，更突顯行政團隊的執行力，也是民眾接觸苗栗市的第一印象。

有鑑於垃圾分類減量，資源回收再利用對於營造優質的生活環境具有決定性的影響，同時也能具體的節省公帑，達到節能減碳的目標，因此研擬了具體的作法，首先讓民眾感受到資源回收的實際成效，其次利用各類媒體的傳播性，強化資源回收成效，同時也召集環保志工隊，以面對面的方式傳輸垃圾分類減量的理念與實際作法，在里、鄰、社區間做為種子廣為宣導，最後再輔予走動式稽查方式，勸導民眾落實垃圾分類減量政策，這些具體做法已收到良好的成效。

余文忠表示，經過不斷的努力耕耘，民眾的環保觀念也逐漸萌芽，但實際上，要達成『全分類、零廢棄』的目標尚有一大段路要走，即便如此，仍會以永續經營的態度，秉持認真做、用心做的精神，讓垃圾減量，資源回收的理念更深植民眾心中，成為生活的一部分，以共同維護我們的環境。

他指出，苗栗市立圖書館經過基礎建設、營運規劃、館藏資源管理、讀者服務、閱讀推廣及公共關係、閱讀環境等 6 大指標實地訪視評量，去年獲得「甲組特優」，今年將持續朝向推廣分齡分眾閱讀、數位化教育、社會教育、跨域資源運用、社區共享等 5 大營運方向，打造「城市閱讀廳堂」，讓圖書館成為每個人家的書房、實境式閱讀，以觸動讀者五感體驗、從「被動迎接」轉化「主動出撃」，將「巡迴書箱」8000 多館藏書冊，運送進入校園讓圖書資源方便孩童閱讀，進而培養良好的閱讀素養，搭建親近閱讀橋樑。

余文忠表示，「苗栗不一樣」是他在競選苗栗縣議員所提出的政見，如今擔任市長，更要以「余心余意、忠愛苗栗」的精神，為鄉親達成「苗栗市不一樣」的使命，只要獲得代表會支持，他也將全力打拚，把苗栗市變成鄉親的榮耀。