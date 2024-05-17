頭份市建國國小合唱團囊括閩南語、客家語系及東南亞語系等3項國小團體組「特優」。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

2023學年度全國師生鄉土歌謠比賽，日前在新北市安溪國中演藝廳舉行，共有全台22縣市260支團隊，合計1萬1,824人次參賽，各縣市參賽團隊精銳盡出，同臨現場較勁，苗栗縣推出9組團隊參賽，合計榮獲5項特優，成績非常亮眼。

苗栗縣長期推展音樂教育成果豐碩，縣內合唱比賽常勝軍頭份市建國國小合唱團，在這次競賽中共囊括閩南語、客家語系及東南亞語系等3項國小團體組「特優」，建國國中合唱團的傑出表現也不遑多讓，合計榮獲閩南語及客家語系等2項國中團體組「特優」。此外，後龍鎮溪洲國小合唱團及泰安國中小合唱團也雙雙奪得東南亞語系國小團體組及原住民語系國中團體組「優等」，還有肩負傳承原住民語使命的泰安鄉象鼻國小，今年也再次獲得教師團體組「優等」及國小團體組「甲等」的肯定。

為支持苗栗縣各級學校推展多元教育，縣府每年定期舉辦各項競賽，並挹注經費鼓勵學校及學生參賽，2023學年度合計補助縣內29校參加「全國學生表演藝術類競賽全國決賽」經費總計202萬6,100元，各校也不負眾望，在參賽過程中拚盡全力，勇奪傲人佳績。

苗栗縣長鍾東錦表示，「提供孩子展演的機會與表現的舞台，積極成就每一位苗栗學子」是縣府的施政重點之一，只要給予學生機會和支持，孩子們就能綻放光芒，這次建國國小及建國國中合唱團，能夠從全國各縣市菁英團隊中脫穎而出，勇奪5項「特優」實屬不易，學校長期扎根合唱教育的辛勞以及同學們平日苦練的成果，在比賽完美展現，進取奮鬥的客家「硬頸」精神，令人激賞。

縣府教育處葉芯慧處長也指出，獲獎學校亮麗的成績，是苗栗縣的驕傲，未來縣府將定期打造多元展能的舞台，提供適性揚才的機會，讓學生在以「樂」會友的過程中，豐富生命經驗，積累美感體驗，感謝今年所有參賽學校的行政團隊、指導老師與家長們，謝謝大家長期對音樂教育的支持與耕耘，期待未來大家能持續在各自崗位上盡心盡力，為培育更多優秀苗栗子弟而精進努力。