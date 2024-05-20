為鼓勵全民學習客語，客委會辦理客語能力認證，今年度有基礎級、初級、中級、中高級、高級等5級認證，即日起陸續開始報名。苗栗縣府為為鼓勵縣民踴躍報考客語認證，將客語融入日常生活，今年也持續獎勵中級合格者獎勵金1000元、中高級合格者1500元、高級合格者3000元，並從6月起推出5場次薪傳師培訓課程，盼藉此推動客語為通行語。

苗栗縣府文化觀光局指出，今年度客語能力基礎級暨初級全國認證，報名至6月11日止，認證日期有9月7日及9月15日2個梯次可供選擇；多梯次苗栗專區報名至6月28日止，認證日期為8月17日。

「第2次客語能力中級暨中高級認證」及「高級認證 」6月12日起開始報名至8月2日，認證日期為10月5日。而客委會為深耕推廣客語，提供19歲以下考生免報名費、19歲以上考生報名費用250元。

另外，為鼓勵縣民踴躍報考客語認證，將客語融入日常生活，縣府訂定「苗栗縣客語能力認證獎勵計畫」，提供中級合格者獎勵金1000元、中高級合格者1500元，考量高級合格率低，去年起高級合格者獎勵金自2000元提高至3000元。

縣長鍾東錦表示，苗栗客家人口約佔62.5％，縣府致力推動客家事務，歷年來縣府、公所、學校及個人推動客語成效都獲客委會肯定，其中縣府締造客委會推動客語為通行語成效評核優等五連霸佳績，公教人員通過比率全國第一等。

為推廣客語認證，他也早與縣議員及議會同仁報考通過初級認證，期望今年能有更多生力軍加入講客行列，共同營造客語友善環境，展現苗栗客家力。