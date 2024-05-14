2022年地方公職人員選舉，苗栗縣苑裡鎮西勢里長當選人吳政龍、泰安鄉第2選區鄉民代表當選人林文祥因案被判當選無效，苗栗縣選委會預計5月25日辦理補選，選委會14日辦理補選候選人抽籤，各候選人號次出爐，泰安鄉代將有4人競逐、苑裡鎮西勢里長則有3人參選。

吳政龍前年底當選苑裡鎮西勢里長，但選舉期間，他的王姓樁腳以每票500元向選民買票，經過高等法院台中分院審理調查，認定吳政龍有共同參與、授意或同意王姓樁腳賄選，於今年3月26日判決吳政龍當選無效，全案確定。

林文祥則是為求當選，找來4人將戶籍遷入選區，損害選舉公平及正確性，被檢警調查獲，後因4人並未前往投票，林被苗栗地院依犯共同意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徒戶籍取得投票權而為投票未遂罪，判處5個月，緩刑3年，應支付公庫10萬元，褫奪公權3年。林上訴台中高分院、最高法院均被駁回，全案於今年2月29日確定。

2人依法被解職，苗栗縣選委會公告2缺額，都將在5月25日辦理補選，今天辦理補候選人號次抽籤，泰安鄉第22屆第二選舉區鄉民代表補選候選人抽籤結果，1號簡子喬、2號高志豪、3號劉偉峯、4號高晉揚；苑裡鎮西勢里第22屆里長補選候選人抽籤結果，1號羅美齡、2號蘇雅鳳、3號陳姿陵。