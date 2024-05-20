總統賴清德20日正式就職，苗栗縣長鍾東錦也與會出席就職典禮，對於新任總統上任，鍾東錦希望中央能體恤苗栗財政，持續挹注資源推動重大建設，並讓苗栗因應「桃竹苗大矽谷計畫」，能在各方面得到中央支持推展各項發展，讓苗栗愈來愈進步。

鍾東錦說，就職典禮辦理得相當得宜，各縣市首長座位坐得很近，大家都能藉此互相交流，讓他也受益良多。對於賴清德上任，鍾東錦心中也有不少期許。

他表示，苗栗縣財政長期欠佳，希望能獲得賴總統支持並得到中央體恤，讓苗栗縣各大建設愈來愈向前邁進，不然鄰近的台中市、新竹縣市都很進步，苗栗縣卡在中間沒有發展，實在也不太公平。

鍾東錦說，苗栗縣府未來也會配合中央腳步，地方發展建設應該不分地方、中央，也要涵蓋到鄉鎮市，尤其中央現在推行「桃竹苗大矽谷計畫」，苗栗地方是有志一同。

他表示，推動大矽谷計畫，除了綠電以外，也要水電供應充足，就苗栗現況而言，雖然開發較慢，但其電線電纜新，且有通霄發電廠，不只電力充裕，也不太會有跳電危險。

另外，水力部分，縣境內有3大水庫，以及中央一直要推動的天花湖水庫，也是地方眾所期盼，他認為水庫建置不該等到缺水再啟動，可先推動土地徵收，也是向前邁進一大步。

還有交通部分，縣府也努力向中央爭取，而高鐵苗栗站旅客去年整年突破百萬人次，他很感謝立委陳超明，協助爭取苗栗站增加6個班次，相信未來搭乘人數也愈來愈多，地方也會持續爭取交通接駁更加完善，讓往來的商務客更便利。

鍾東錦表示，除了因應大矽谷計畫，更方面建設需要中央支持，苗栗橫向公路也亟需中央挹注，讓苗栗泰安、卓蘭、南庄等偏鄉地區的交通到位，才能使得觀光、科技等方面發展更趨完善。

最後，他很高興能夠參加總統就職典禮，也期待台灣在賴清德帶領下，能夠國運昌隆、大家平安順遂。