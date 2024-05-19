民眾擔心老舊燈具掉落。（徐裕逢提供／李京昇苗栗傳真）

苗栗縣銅鑼鄉客屬大橋LED燈具，因為遭受雷擊損壞，近來有民眾發現，燈具搖搖欲墜，甚至橋上還有燈具殘骸，影響用路人安全。對此，縣府水利處19日指出，將派員了解，並處理有立即性危險部分。

客屬大橋是苗栗縣政府早年推行「橋梁夜間亮化」工程的橋梁之一，但近年來橋梁燈具因雷擊損壞後，一直沒有修復，也未再亮化，最近有民眾發現，橋梁上的LED燈具垂掛半空中、隨風搖擺，讓路過民眾深怕遭燈具砸傷。

銅鑼鄉民代表徐裕逢近日接獲民眾反映，有民眾稱輾壓到掉落的燈具，所幸沒有發生意外。徐裕逢也前往現場會勘，他表示，LED燈具受長期風吹日曬雨淋，燈具線路垂掛在半空，相當危險。

徐裕逢說，每顆LED燈具大小至少有成年人拳頭大手，若燈具掉落，輕則民眾車子損傷，嚴重恐釀成民眾摔車受傷，盼縣府盡速改善與拆除。

縣府水利處長楊明鐃表示，客屬大橋的LED燈具裝設於橋梁的懸索上，需要大型吊車作業，處理與維修經費高昂，至少需要7、800萬元，加上電費支出等不敷成本，因此不再修復，縣府將會先派員前往了解，並優先處理有立即性危害部分，以維護用路人通行安全。