台中太平區前新福里長李子濬今年（2024）2月26日離世，市選舉委員會5月11日進行補選，由姚貴女、蔡美慧2名候選人角逐，選舉結果，李子濬遺孀蔡美慧以1535票高票當選。今（20日）於太平區公所大禮堂舉行就職典禮，蔡美慧承諾延續先夫服務里民的精神，積極推展里政、守護里民，提升里民生活福祉。

太平區公所今舉辦新福里長就職典禮，民政局副局長歐陽明代表市長盧秀燕頒發當選證書、印信，並致送「造福里民」賀匾，祝賀新任里長蔡美慧就職。

歐陽明表示，太平區新福里前里長李子濬因公積勞成疾離世，前里長「牽手」蔡美慧承夫志當選，蔡里長平時熟悉新福里地方事務，能獲得里民支持高票當選，眾望所歸。

太平區公所區長許貴芳說明，里長是鄉里的領頭羊，是鄉親的代表，更是鄉里發展的推手，期許蔡美慧在未來任期內，不僅肩負治理里政的重任，擔任市府、公所與第一線里民溝通的橋梁，更要設身處地瞭解里民需求，協助反映里民心聲，以新思維、新觀念融入里政業務，凝聚社區共識，用心推動更好的服務，為里民謀求最大福祉。