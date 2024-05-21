台灣新總統賴清德20日正式就職，日本內閣官房長官林芳正表示祝賀，還有30多名日本國會議員出席就職儀式。大陸駐日使館發聲明稱，改善發展中日關係，必須建立在堅持一中原則的基礎上；呼籲日方立即停止在台灣問題上越線挑釁搞政治操弄。

據大陸駐日本大使館網站20日消息，使館發言人以答記者問形式表示，日本政府和部分政客執意向台灣當局發出嚴重錯誤信號，粗暴干涉中國內政，違反一個中國原則，嚴重違背中日四個政治文件精神和日方在台灣問題上所做承諾。中方對此堅決反對，表示強烈抗議，已向日方提出嚴正交涉。

聲明指，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，大陸政府是代表全中國的唯一合法政府，無論台灣政局如何變化，都改變不了兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，改變不了國際社會堅持一個中國原則的基本格局，更改變不了中國終將統一、也必然統一的歷史大勢。

聲明稱，民進黨頑固推行「台獨」分裂行徑，外部勢力操弄「以台制華」，構成對國際秩序和台海和平的嚴重挑戰。日本曾長期殖民台灣，在台灣問題上負有不可推卸的嚴重歷史罪責，理應更加謹言慎行。

聲明強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義，是一條不可逾越的紅線；改善發展中日關係，必須建立在堅持一中原則的基礎上。我們嚴肅敦促日方立即停止在台灣問題上越線挑釁搞政治操弄，停止任何為「台獨」勢力撐腰打氣的冒險圖謀，避免給台海和平穩定和中日關係造成進一步損害。