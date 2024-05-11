煎魚是許多煮飯新手的惡夢，一名網友分享，煎魚怕沾鍋，倒了很多油，但魚仍「皮肉分離」，悲慘畫面吸引5千人朝聖。內行網友表示，想煎出完美的魚「油溫要夠高」，建議先熱鍋到滴水進去會秒燒乾，這時候再倒油，加熱油30秒轉中火，再把魚下鍋煎，飄出煎魚香味後翻面，這樣魚就不會碎碎的。

一名網友在臉書社團《爆廢公社》上分享，買了幾條肥美的魚回家，想煎魚來吃又怕沾鍋，因此倒了不少油到鍋子裡面，結果仍「面目全非」，讓原PO怕爆直呼「完了！要被罵了！」從照片中可見，油鍋沸騰，但不知為何所有的魚「皮肉分離」，看起來不是很好吃。

照片吸引5千多人朝聖，「原PO其實是要煮魚湯吧？不是煎魚對嗎？」、「我知道你在炒魚鬆」、「油放那麼多還會沾鍋，煎魚真的是學問」、「終『魚』看開愛回不來」、「你不孤單，我煎魚也都這樣」。

另有內行網友表示，很多新手煎魚都怕魚會燒焦，但油溫不夠就會沾鍋，要煎出完美的魚，要先加熱鍋子，滴水入鍋會秒被燒乾就可以倒油，然後等30秒左右，油溫夠熱轉中火，這時魚入鍋，切記不要太快翻面，等飄出煎魚香味，輕輕晃動鍋子，魚會滑動再翻面，這樣煎出來的魚金黃酥脆，魚肉不會變成碎片，皮也不會沾鍋。