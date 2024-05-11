花蓮4月3日發生規模7.2地震，花蓮觀光受到嚴重影響，而花蓮知名冰店「心地日常」昨表示，將在5月19日結束營業，很感謝大家的支持，開店10年以來走過許多大風大浪，根據他們的經驗，這次的修復期將是耐力戰，但對於快要70歲的爸媽來說太吃力了，因此決定先退場。

花蓮知名冰店「心地日常」昨天在臉書發文表示，他們將在5月中旬結束營業，最後營業日訂在5月19日，但如果食材比預計更早用完，那就會提前結束營業。

店家表示，心地日常在2013年底始於美崙的日式老平房，2019年遷店至花蓮市博愛街透天老宅，今年是心地日常開店10周年紀念，這是當年他們一家人剛搬來花蓮時，完全沒想過的未來，真的很感謝大家一直以來的支持。

店家指出，這10年來經歷了許多大風大浪，走過2018年大地震、2019年疫情，來到今年的403大地震，經驗告訴他們，這次要面對的修復期將是一場耐力持久戰，面對各種已能預料的問題，對於即將70歲的父母來說太吃力了，因此請容許他們先退場。

「心地日常」是港星蔣雅文和爸媽共同經營的店，桂花酒釀白玉雪花冰是它的招牌，搭配老屋懷舊氛圍，深受年輕族群喜愛。