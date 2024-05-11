C／2023 A3紫金山-阿特拉斯彗星預計今年10月最接近地球，有網友昨（10日）晚疑似搶先目睹，表示雖然看起來小小的像蝌蚪，但有黃綠色的尾巴；不少網友也在社群上表示，昨晚7點左右天空超亮，台北市看得很清楚。

一名網友昨晚近8點在批踢踢發文表示，7點多在外面夜跑，看見天空一道亮光，一開始以為是無人機，後來發現速度快又很亮，還呈現黃綠色尾巴，好奇問「有北部民眾剛剛看見超亮流星嗎？」

話題曝光掀起討論，許多網友也說有看到，「7點前後超亮的，台北市都很清楚」、「座標新竹有看到」、「我在中山站看到」；也有網友留言笑說「世界末日了」、「賽亞人啦，大驚小怪的」、「三體人來了」。

一名天文迷網友表示，8日就有目擊C／2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）彗星，目前小小像蝌蚪，有明顯彗髮，亮度約10等，10月亮度可能達到0等，是2024年最有看頭的彗星。

台北市天文科學教育館指出，C／2023 A3（Tsuchinshan-ATLAS）將於今年9月28日通過近日點，接著在10月12日最接近地球，距離地球僅0.47個天文單位，預估星等更將達0.3等，若接下來沒有更明亮的新彗星被發現的話，這顆彗星將成為2007年後最明亮的彗星之一。