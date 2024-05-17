物價通膨，如今在都市想要買到一個不到百元就能填飽肚子的便當可說幾乎不可能。就有網友貼出自己3菜+1主餐的鴨腿便當照片，眾人一看直呼太佛心，若在北部至少100起跳。

南部男網友在臉書社團「爆廢公社」貼出照片，只見便當內除了一整隻蜜汁鴨腿與白飯外，還有高麗菜、麻婆豆腐和茄子3樣配菜，原PO表示這個便當只要65元，根本是存款救星。

一名南部網友貼出自己3菜1肉的鴨腿便當，表示只要65元，讓大眾驚呼不敢相信。(圖／爆廢公社)

網友們也紛紛留言：「那隻烤鴨腿看起來超好吃」、「這在北部至少100起跳...」、「太佛心了」、「65也太便宜了」、「老闆根本是在行善吧」、「鴨腿只要65？求店名」、「光這隻腿就值了」、「這是鴨腿便當，不是佛不佛的問題，根本是賺翻了，110~140是正常的價錢」、「不可能吧，這在高雄至少也要110耶」、「不太相信，65就算是10年前也買不到」。

但也有許多人對茄子非常有意見：「茄子我真的不行」、「看到右上角的茄子就好想吐」、「配菜給茄子給負評」、「什麼都好就是茄子不OK」。