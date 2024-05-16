高雄平價麵包店「淺草麵包」，過去以15元麵包紅極一時，曾在全台擁有29家分店，如今連最後一間小港店都撐不下去了，淺草麵包小港店在門口貼公告，將在5月31日結束營業，引起網友討論，不少人回憶起超便宜的麵包超不捨，直言是小資家庭與學生的福音。

一名網友在臉書社團《高雄大小事》上分享，高雄市小港的淺草麵包在門口貼「結束營業公告」，表示因業務考量，決定在5月31日結束營業，很謝謝老顧客一直以來的支持。

貼文引起網友討論，「之前住小港常買給孩子吃，好懷念」、「多年前的這種平價麵包，是我們小資家庭的小確幸之一，滿滿的懷念」、「當初剛開的時候常常去買，便宜又好吃，真的是學生福音」、「他們家泡芙超好吃」。

淺草麵包是由李姓兄弟在高雄創立的，當初以多種麵包均一價15元，吸引民眾瘋搶，陸續在全台開了29間分店，不過7年前股東分家以後，生意開始走下坡，收掉不少分店，現在連最後的小港店也要結束營業，讓不少老粉絲很不捨。