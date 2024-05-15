透過手機打字方式可以猜出年紀，網紅Tyler Morgan分享，千禧世代的人習慣用單手打字，或用雙手的大拇指輸入訊息；Z世代的人則是偏好單手「滑動打字」，50歲的長輩比較常用雙手的食指來打字；65歲以上則會用非慣用手握住手機，再用另一隻手的食指打字，影片引起14萬人討論，不少人驚呼長知識了。

網紅Tyler Morgan在TikTok上拍片分享，手機打字方式可能暴露年齡，他觀察身邊朋友和同事，發現不同世代的人，習慣用不同方式打字。

Tyler Morgan表示，千禧世代（1981年至1996年出生）的人較常用單手準確敲擊每個鍵盤打字，或是透過雙手的大拇指快速輸入訊息；而Z世代的人則比傾向單手「滑動打字」，打字速度比千禧世代還要更快，不過目前這種打字方式不支援注音鍵盤。

Tyler Morgan指出，50多歲的長輩比較常用雙手的「食指打字」，而65歲以上的族群，則會用非慣用手拿手機，再用慣用手的食指點擊鍵盤上的字母來打字。

影片吸引14萬多人狂讚，不少網友留言討論，「看來我老了，我從來沒看過任何人滑動打字」、「老人應該都是用語音輸入法打字吧」、「我也都慣用雙手的大拇指打字」、「滑動打字超方便」、「我已經開始會用食指打字，這是初老症狀嗎？」