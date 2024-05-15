韓國美食眾多，但有些特色料理讓外國人聞之色變，部落客「太咪瘋韓國 」表示，上次跟韓國朋友見面，對方熱情招待她吃「醃魟魚」，同桌的韓國人都在大快朵頤，但她聞到那個味道，真的無法放到嘴裡，引起網友熱烈討論，不少見識過「醃魟魚」恐怖氣味的人表示，多數台灣人應該都吞不下去。

部落客「太咪瘋韓國 」在臉書上分享，不知道大家有沒有在韓國吃過醃魟魚，建議大家不要輕易嘗試，因為發酵過的魟魚片，有一股很驚人的味道，很多人都說很像是阿摩尼亞味，超刺鼻的味道，真的聞到會立刻倒彈，更不要說吞下肚了。

太咪表示，上次韓國朋友請吃飯，特別點了「醃魟魚」讓她體驗看看，但這道菜一上桌，她真的沒有辦法享受，但同桌的韓國友人卻都超喜歡，一口接一口地吃，甚至還會搭配泡菜一起享用，讓她很驚訝，也很好奇大家有沒有吃過？

貼文引起網友討論，「久聞魟魚大名很久了，我想這輩子應該都不會嘗試」、「就跟鯡魚一樣味道有得比，愛的人就很愛，不愛就不愛」、「這個味道應該台灣人都不行的，那個味道會在咀嚼的時候，在口中擴散開來，有台灣人挑戰成功嗎？」