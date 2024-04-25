台積電全球布局設廠，接連傳出美日員工卻無法適應問題，一名網友好奇，台積電好不容易到國外設廠了，為何外國工程師會難以管理，結果引起眾人熱議，不少人坦言並非是外國員工難搞，而是台灣員工太奴。

一名網友在PTT八卦板發文表示，台積電到外國設廠後，企業文化引起各種翻車，美國人說翻桌就翻桌，日本人說下班就下班，如果外國員工翻臉提告，當地勞工單位可能先來開罰公司，好奇為什麼外國工程師怎麼這麼難管理？

貼文引起熱議，並不覺得是外國員工問題，「國外人沒那麼奴」、「國外講究人權、尊嚴、健康、CP值」、「工時超12小就受不了，難怪跟不上台灣」、「鬼島勞權低的可怕，沒有比較沒有傷害」、「示範給全世界看只有台灣人做的到啊」、「早說台積電能成功是因為台灣人夠奴」、「主要是台積的軍事管理跟污辱文化，不夠賤不夠奴根本接受不了」。

也有網友感嘆是台灣人奴性慣壞了企業，「台灣人真的太習慣這風氣了」、「台灣其實很強，可以產出高知識水準卻又充滿奴性的人才」、「不止GG啦，台企往外跑的通常都烙賽」、「台灣公司的競爭力大多是基於台灣勞工，台企很難走出去就是這樣，到哪邊經營都會發現沒台勞就各種做不順」、「外國企業來台灣可以更奴更壓榨，但台企外移就不行，奴到沒人鳥你」。