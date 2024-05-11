立法院副院長江啟臣今（11）日獲邀出席淡江大學國際事務與戰略研究所「第二十屆紀念鈕先鍾老師國際學術研討會」，並發表專題演講。他認為，美中持續保持競逐關係，我方戰略價值跟戰略地位絕對與日俱增，應發揮自身優勢及影響力，扮演民主價值捍衛者等各種角色。

江啟臣今說，印太區域占全世界65％的海洋、25％的土地，囊括全世界超過半數人口，且根據統計，全世界軍費支出國前五名，四國就在印太區域。因此從經濟、政治、軍事戰略，印太區域在目前全球而言，絕對是重中之重。

江啟臣表示，美中戰略競爭遍及全球，在印太區域的競逐更加明顯，雖未有煙硝，但可明顯感受到包含政治、經濟、軍事、科技、文化軟實力、領導力的競逐；而未來數十年美國跟中共保持競逐關係，印太區域的重要性及影響力，勢必有增無減，台灣也處在此區域當中，我方戰略價值跟戰略地位絕對與日俱增。

江啟臣表示，當今評析所有國際問題，皆無法忽略美中戰略競爭因素，美國政府也清楚對外表示，把大陸定位為世界上唯一具備意願及實力，改變既有國際秩序的國家。

江啟臣強調，美中只要直接對撞，就是兩敗俱傷，對周邊國家以及全世界影響難以估計，所以美中也極力避免區域性衝突，即使競爭，仍不代表不會合作以避免衝突，持續保持溝通，就是雙方共識。

江啟臣直言，台海一旦爆發軍事衝突，不僅衝擊印太區域，對全球政經也會帶來激烈影響，所以台灣在此情況下，面臨外交、經貿、科技等各層面挑戰，尤其北京作為日益強勢，軍事外交動作頻頻，對台灣構成的戰略壓力更是不減反增。

江啟臣說，台灣在大環境下面臨諸多挑戰，必須自身發揮優勢及影響力，發掘機會，即可多方面扮演各種角色。他認為，台灣可扮演「區域秩序與民主價值捍衛者」、「兩岸和平安定推進者」、「科技創新領航者」及「全球人道主義貢獻者」，而若要擔任這些角色，我方也必須調整資源及改變政策。

江啟臣強調，只有印太區域繁榮，台灣才有可能安全，唯有兩岸安定、台海和平，才能夠鞏固印太地區和平秩序，所以我方必須深耕印太區域，和各方實質合作、對話、交流，成為區域負責任的一份子。

江啟臣說，兩岸現缺乏官方對話管道，反之若我方得以參與國際平台、國際組織，其實也可扮演兩岸之間溝通的新管道，便有助降低地緣政治風險，對兩岸關係也有正面幫助。

江啟臣表示，雖台灣跟大部分國家沒有邦交，但幾乎每個國家都有國會，我們能透過民主價值分享，讓關係更加緊密。他認為，國會外交還有拓展空間，尤其現在立院三黨不過半，見外賓幾乎都是三黨一起，也可以展現台灣多元聲音，相信能藉此加強民主價值連結。

江啟臣強調，當然兩岸問題不能只靠對話解決，只有實力才有和平，而如何強化實力，就是必須加強嚇阻力及國防戰備能力。所以持續推動國防改革、穩定增加國防預算、持續深化台美軍事交流，都是我們要努力的部分。