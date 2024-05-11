今(11)日晚間5時許，新北市三重區進安街驚傳3屍命案，死者為69歲劉姓祖母、30歲陳姓媽媽與3歲陳姓孩童，劉女的大女兒32歲陳姓女子到場後崩潰，也指出家中最近有發生爭執，且從前一陣子開始媽媽與妹妹的電話就打不通，也聽不到2人的聲音，僅有文字訊息的傳送與回覆，不知道發生這樣的事情。

警方表示，協同消防人員到場破門而入後，發現3具屍體接被棉被覆蓋，遺體有些腫脹，警方初步研判死亡超過一周，由於現場門鎖無破壞痕跡，也無侵入痕跡，死者身上也無刀傷，，警方研判是熟人所為，但是否為他殺仍要進一步調查釐清。

據悉，陳女提到4月份還有和媽媽外出，但發現媽媽手機常有各種催繳訊息，且簡訊內容寫著妹婿的名字，因此，她懷疑妹婿是否用媽媽作保跑去借錢，而後來，經過她的詢問後，意外發現妹妹曾幫妹婿向媽媽借40萬元。

另外，陳女也說，最近她要和媽媽與妹妹聯絡時，媽媽都會向她告知手機壞掉無法打電話，而這幾天她和媽媽與妹妹都僅是用簡訊互傳訊息，且也得知媽媽說「女婿要帶她去買新手機」，但隔天，她又撥電話過去時，沒連絡上，她改打給妹妹也是沒接，但卻是傳訊息來「在上班，有什麼事」。

而陳女向妹妹說聯絡不上媽媽，則對方便傳訊來「媽媽手機還沒換」，也承諾會請警衛上樓敲門，不料，沒多久之後，她便收到媽媽傳來訊息詢問「怎麼這麼急著找我」，而她也回應因為電話沒接到感到擔心，而媽媽也傳訊「等妹妹下班會借手機打電話」，但她等到凌晨仍未接到電話，後來幾天僅是文字訊息傳送，沒聽到媽媽與妹妹的聲音。