為提升壯世代勞動參與及續留人才於職場，勞動部推動「55Plus壯世代就業促進措施」，適用對象為年滿55歲以上及45歲以上的退休者，且離開職場3個月以上，並透過公立就業服務機構推介就業，即能申請壯世代就業獎勵，運用就業獎勵來鼓勵壯世代人才重返職場。勞動部勞動力發展署桃竹苗分署銀髮人才資源中心今年將陸續辦理多場「銀髮倡議」系列講座，地點分布於桃園、新竹、苗栗三區，講座內容為倡議多元類型的勞動相關議題，並鼓勵壯世代人才重新返回職場貢獻長才。

5月份的銀髮倡議系列講座「熟齡芳療師 讓人生下半場日日有香」將於5月17日、5月29日、6月19日，在桃園、新竹、苗栗三區各舉辦一場。此次講座邀請到資深芳療講師張金滿，分享芳療樂活就業市場的現況，並說明芳療產業的發展不只侷限在美容業，還可以運用在長照、心理諮商、身心靈等多元行業中，也為壯世代們帶來產業相關知識與考取證照的管道，一窺芳療產業的現況與未來展望。藉由銀髮倡議系列講座讓壯世代族群了解到職涯下半場的無限可能，拓展職涯規劃的視野，進而重返職場啟動第二人生，提升壯世代重返職場的士氣及意願外，同時結合勞動部相關職訓課程及就業資源順利銜接職場，增加就業成功機會。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為因應人口快速老化及產業缺工，勞動部持續擴大運用中高齡人力，協助壯世代重返職場，並積極推動各項就業促進措施，也在中高齡專法架構下，精進55+壯世代就業服務，鼓勵壯世代人才重返職場及推廣企業積極進用，且許多勞工在退休後，仍具有豐富的經驗、精湛的技術及廣博的知識，只要雇主能善用壯世代人才的這些能力，將能助長企業提升營運績效及解決產業缺工的問題。

勞動力發展署桃竹苗分署目前也正積極協助推動倡議銀髮勞動議題、企業世代合作、經驗傳承、職場體驗徵才及輔導申請各項措施及補助計畫，本次倡議系列講座「熟齡芳療師 讓人生下半場日日有香」有5月17日（桃園場）、5月29日(竹北場)及6月19日(竹南場)，歡迎有興趣的民眾致電桃竹苗區銀髮人才資源中心洽詢電話03-5583456 #226陳小姐，或上https://pse.is/5usr4w報名，更多中高齡就業相關訊息可上「45+就業資源網」https://45plus.wda.gov。