外交部長吳釗燮日前在社群平台發文，透露自己獲得「魔法部吵架王」封號，還撂話「林北一定吵到底」。對此，民眾黨立委張啟楷透露，在過去，主跑外交部的記者最被人羨慕，資深媒體人陳鳳馨和趙少康也提到，錢復擔任外交部長時，對記者的穿著有嚴格要求，若沒穿套裝，他不會理會，甚至會罵人。

吳釗燮10日透過外交部Threads發文詢問網友，媒體封他的「魔法部（外交部英文縮寫MOFA，與『魔法』一詞相似）吵架王」，大家是否覺得有道理？他並撂話，「面對無理的質疑，林北一定給你吵到底；面對中國的威脅，林北一定奮戰到底！」

政論節目《TVBS戰情室》昨（13）日討論吳釗燮貼文相關議題，張啟楷表示，吳釗燮自稱「林北」真的不理想，他提到，自己過去在《中國時報》擔任記者時，和資深媒體人尹乃菁是同事，當時大家都很羨慕主跑外交部的尹，因為她可以穿著優雅的去採訪，同台的陳鳳馨和主持人趙少康補充，當時跑外交部長的記者一定要穿套裝，否則時任部長的錢復不會予以理會，甚至還會罵人。

回到吳釗燮，張啟楷坦言，歷任的外交部長都受到敬重，因此看到吳的「林北說」，感到相當擔心。他並點出吳的兩大危機，首先，候任外交部長的吳釗燮現在這樣嗆聲，接下來立院的會期是預算會期，「國安會的預算下個會期會有多慘？」第二，現在兩岸關係的惡意螺旋正在往上走，吳釗燮說要戰到底，說明他是主戰派，這讓人很擔心。