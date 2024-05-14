「房仲第一品牌」永慶房產集團2024年第一季，在中台灣（台中、彰化、南投）繳出亮眼成績單！在「深度聯賣」助攻下，永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產2024年首季業績突破21.7億元，較去年同期大增62%，寫下成立以來的新高紀錄。其中，聯賣業績年增近1倍、來到8.3億元，貢獻近4成業績，也成為最佳隊友。

永慶房產集團加盟事業處總經理莊志成指出，其實不只業績創新高，中台灣永慶加盟四品牌店數也突破360間，其中高達67間加盟店第一季業績突破千萬、比去年同期高上2.3倍，更有7間單季業績站上3千萬元。經紀人績效也不斷攀升，首季業績突破300萬的經紀人達62位。歡迎志同道合的房仲菁英前來創業和發展，讓我們一起提供誠實服務、一起再創事業高峰。

認同有巢氏房屋深耕社區的理念，楊加立店東(圖中前)從同業前來加盟創業，今年第一季旗下兩間加盟店業績皆破千萬元！（永慶房產集團提供）

有賴加盟總部房市精準分析，張晉嘉店東4月開幕第3間加盟店，旗下台慶不動產台中水湳經貿加盟店也創造1800萬業績， （永慶房產集團提供）

首季業績超過3,500萬元，是永慶不動產台中勤美園道加盟店10年來最高單季紀錄。自信義房屋轉戰永慶不動產的方澤泓店東解釋，除了聯賣所帶來的優勢，〈行動智能經紀人APP〉的科技工具也是一大助力，讓經紀人可透過平台快速配件銷售，即使在外奔波、也能即時回覆客戶的各項詢問，符合前線作業需求，也難怪團隊的4間加盟店有一半都達成千萬業績目標。

2間店業績皆突破1千萬元的楊加立店東，當初從住商不動產前來創業，看中的是有巢氏房屋「社區專家」的品牌力！在過去9年的加盟時間裡，靠著誠實品牌力、聯賣、科技工具的助攻，讓業績不斷攀升新高，今年首季有巢氏房屋台中秀泰圓滿加盟店更是達成近2,500萬元的業績，也讓他大呼加盟的選擇是正確的。

陳贊升店東(圖中)靠著5成聯賣率助攻，僅用三個月時間，帶領旗下4間加盟店繳出7千萬業績。（永慶房產集團提供）

另一方面，台慶不動產台中水湳經貿加盟店長張晉嘉也率領團隊創造第一季1,790萬元業績。張晉嘉直說除了聯賣和系統平台，永慶加盟總部的房市趨勢分析報告，是店內首季業績長紅的關鍵因素。靠著精準市場分析，店內提前擴大布局中古屋買賣委託，成功在需求噴發時達成客戶的要求，基於對加盟總部和台慶不動產品牌力的信任，也讓張晉嘉今年4月在經貿二路開了第3間加盟店。

要達成破紀錄業績，聯賣佔很大因素，擁有4間加盟店的永義房屋北屯勝美松竹加盟店東陳贊升如此說道。過去曾經在信義房屋、台灣房屋服務過，更凸顯永慶加盟聯賣平台的好，平台上超過14萬筆的物件，顧客可快速找到適合自己物件，經紀人也能即時推薦，加上全台有超過2萬加盟夥伴聯手銷售，助攻陳贊升團隊首季業績達到7千萬元，聯賣平台就貢獻3,500萬，陳贊升也相信今年可以完成單店破億業績目標。