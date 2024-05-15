房價高漲，有些人開始考慮價格比較親民、好入手的凶宅。一名女房仲日前PO出宜蘭一間62坪的別墅，聲稱是個「快樂凶宅」，屋主事後還拿來自住，原價1380萬，現在售價980萬，並透露變凶宅原因，是當民宿的期間一位客人嗑藥過量而死，所以沒有很兇。

這名女房仲日前在臉書社團「我是凶宅！！買賣/法拍/投資/撿便宜/屋主自租自售/仲介/資訊新聞/全台/禁廣告只有凶宅可進」發文，手上有一間位於宜蘭的雙車庫大別墅，2年前屋主經營民宿，但是有客人在房間內打針吃藥過量死亡，直呼「所以是間快樂凶宅，沒有很凶」。

女房仲說，客人離世後，屋主將房子拿來自住並當成公司使用，但空間不夠，於是決定出售搬到農舍去，房子原價1380萬，目前以980萬價格出售，建坪62.4坪，地坪36.6坪，格局為8房2廳5衛，屋齡29年，附有雙車位。

貼文曝光後，許多網友紛紛留言：「很chill的凶宅」、「原來是爽死」、「所以是快樂宅」、「頭一次聽過凶宅還有分類為『快樂凶宅』的，又多了一個新名詞」、「價格比較凶」「本來價格超凶，現在降一些些變很凶」；也有人認為價格合理想看房，「有興趣」、「這間有便宜」、「可以買嗎」。

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