新北市林口區忠福路一處農舍18日下午傳出火警。( 葉庭欣/翻攝 )

新北市林口區忠福路一處農舍，今（18日）下午1時07分許傳出火警，現場大量濃煙冒出，火勢相當猛烈，消防獲報到場立即佈線搶救，農舍被燒得燻黑一片，所幸無人傷亡。警消入室救援發現內部有堆積雜物，屋主表示，平時沒有住在這裡，今日早上9時許到農地種菜後，放置物品及2公升汽油後離開，詳細起火原因仍待進一步調查。

新北市政府消防局第二大隊提醒，報案時可一併告知受傷人數及傷勢與建築外觀狀況，可供消防局派遣適合救援能量之車組。並安裝住宅式警報器，以確保居家平安。